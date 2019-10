Die Fed hat gestern erwartungsgemäß die Zinsen zum dritten Mal nacheinander gesenkt – und Jerome Powell hat in der anschließenden Pressekonferenz klar gemacht, dass die Notenbank nur dann noch einmal senken wird, wenn etwas Dramatisches passiert. Gleichzeitig aber versicherte Powell, dass die Fed die Zinsen absehbar nicht anheben werde, dazu müsste die Inflation schon extrem stark steigen, so der Notenbank-Chef. Das freute die Aktienmärkte – die Frage ist nun, was überwiegen wird: die Freude über nicht mehr steigende Zinsen /womit soowieso niemand gerechnet hatte), oder die Enttäuschung darüber, dass wohl erst einmal Schluß ist mit den Senkungen. Gestern die Zahlen von Apple und Facebook gut, die Daten heute zu den chinesischen Einkaufsmanagerindizes jedoch sehr schwach..

