Facebook (FB): nachbörslich über 200 USD, überzeugende Quartalszahlen lassen Gap erwarten

Symbol: FB ISIN: US30303M1027

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Aktionäre des weltweit größten sozialen Netzwerks werden mit minus 1,6 Prozent keineswegs zufrieden sein. Dennoch gab es in den letzten Tagen wieder Hoffnung. Das Wertpapier ist auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte zurückgekehrt. Auch die gestern nachbörslich veröffentlichen Quartalszahlen könnten die Stimmung aufhellen.

Chart vom 30.10.2019 Kurs: 188,25 USD

Meine Expertenmeinung zu FB

Die Datenskandale haben eine deutliche Kursdelle hinterlassen und Facebook muss wohl oder übel auf manche Einnahme verzichten. Trotz all der Diskussionen meldet das soziale Netzwerk einen Zuwachs an aktiven Mitgliedern. Nur wenige ziehen aus den Skandalen ernsthafte Konsequenzen und kehren Facebook den Rücken zu. Da die Aktie gestern Abend nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf über 200 USD anstieg, lohnt es sich den heutigen Kursverlauf genauer zu betrachten und ein Gap-Trading in Erwägung zu ziehen.