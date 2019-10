FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax sollte sich am Donnerstag mit moderaten Gewinnen auf hohem Niveau behaupten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,19 Prozent auf 12 935 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf einen satten Monatsgewinn von rund vier Prozent zu. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen ebenfalls leicht fester erwartet.

Die US-Währungshüter hatten am Mittwochabend zwar wie schon erwartet zum dritten Mal in Folge die Zinsen gesenkt. Sie sendeten aber klare Signale für eine Pause der geldpolitischen Lockerung. "Wir glauben, dass die Geldpolitik gut aufgestellt ist", sagte Notenbankpräsident Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse. Allerdings setzt Powell dabei voraus, dass es keine unerwartete und drastische Veränderung der konjunkturellen Entwicklung geben dürfe.