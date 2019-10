Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten in den Unternehmensbereichen Klebstoffe bzw. Kosmetika gemischter Wachstumszahlen präsentiert. So legte die Kosmetiksparte 5,1 % Erlöswachstum zu, wohingegen das Klebstoffgeschäft schwächelte und nur um 1,2 % zum Erlöswachstum beitrug. Die Klebstoffsparte enttäuschte, weil speziell die amerikanische Autoindustrie signifikant weniger Industriekleber abnahm.

Vom allgemeinen Rückgang der Aktien im DAX gegen Ende 2018 wurde auch Beiersdorf erfasst, wobei der Tiefpunkt atypischer weise erst im März 2019 erreicht wurde. Seit Anfang März bis Mitte Juli gab es ein starkes Momentum nach oben. Im Zuge der folgende Seitwärtsbewegung wurde auch das damalige all time high mehrmals getestet und am 15. August nachhaltig überschritten.

Obwohl die übergeordneten Zeichen bereits auf Wirtschaftseintrübung standen, gab es im Kurs noch einen finalen Lauf auf 117,25 Euro. Noch am gleichen Tag drehte der Markt in ein Abwärtsmomentum, welches in weiterer Folge in eine Abwärtssequenz gemündet ist. Am 29. Oktober wurde wieder die wichtige Marke rund um 101,77 Euro erreicht aber nicht unterschritten. Innerhalb der Abwärtssequenz ist eine Erholung bis auf 105 Euro gelungen. Nachdem diese Erholung innerhalb einer doppelten Tages-ATR-Bewegung von statten ging (Average True Range von mindestens 3,6 Euro), gilt die Abwärtssequenz als beendet. Der Markt deutet damit eine Trendumkehr auf wieder steigende Kurse an. Das nächste Ziel liegt bei 109,00 Euro, der Stopp ist bei knapp unter der Unterstützung von 101,77 Euro angebracht.