Bank of China – Entspannung im Zollstreit sorgt für neuen Auftrieb

Taufrisch hat die Bank of China (0,37 Euro; A0M4WZ; CNE1000001Z5) ihr Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgelegt. Die Erträge kletterten um 12,7% auf 140,2 Mrd. Renminbi, während der Nettogewinn um 5,6% auf 49,8 Mrd. Renminbi zulegte. In den ersten neun Monaten verbesserten sich die Erträge um 10,9% auf 416,9 Mrd. Renminbi und der Gewinn stieg um 5,2% auf 171,2 Mrd. Renminbi.

Dennoch musste das zu den vier größten chinesischen Banken zählende Institut in den ersten drei Quartalen einen Rückgang der Eigenkapitalrendite (RoE) um 0,7 Prozentpunkte auf 13% hinnehmen. Die Wachstumsschwäche der chinesischen Wirtschaft im Gefolge der Handelsstreitigkeiten mit den USA bekommt zunehmend auch die Bank of China zu spüren. Die Risikovorsorge für faule Kredite stieg in den ersten drei Quartalen um gut 10% auf 60,8 Mrd. Renminbi. Dennoch sank die NPL-Quote, also der Anteil der faulen Kredite am gesamten Kreditvolumen, im Vergleich zum Jahresende 2018 um 0,05 Prozentpunkte auf 1,37%. Das ist auch vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass die Regierung die heimischen Banken aufgefordert hat, die Unternehmen großzügig mit frischen Krediten zu versorgen, um die Folgen des Zollstreits für die chinesische Wirtschaft abzufedern.