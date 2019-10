TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend Kursgewinne verzeichnet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 rückte um 0,37 Prozent auf 22 927,04 Punkte vor. Am Vortag hatte er eine siebentägige Gewinnstrecke unterbrochen, nun ging es aber schon wieder etwas hoch in Richtung der 23 000-Punkte-Marke, die in den vergangenen Tagen zu einer schwierigen Hürde wurde.

Dabei wurde in Tokio der jüngste Entscheid der US-Notenbank Fed abgearbeitet. Diese hatte ihren Leitzins zum dritten Mal im laufenden Jahr um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, anschließend aber eindeutige Signale für eine Pause bei den Zinsschritten geliefert. In Japan bestätigte die Notenbank ihren extrem lockeren Kurs und deutete weitere Schritte an, mit denen die Konjunktur angekurbelt werden soll.

Moderat nach unten ging es dagegen in China, wo die Gefahr einer Verzögerung bei einem Teilabkommen mit den USA im Handelsstreit den Mut der Anleger bremste. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gab um 0,11 Prozent auf 3886,75 Punkte nach. In der Sonderverwaltungszone Hongkong lag der Hang Seng zuletzt aber mit 0,8 Prozent im Plus.

Wenn auch nur moderat, schloss der koreanische Kospi ebenfalls im Plus. Zahlen von Samsung standen dort im Mittelpunkt: Fallende Chippreise haben den Gewinn des Technologiekonzerns im dritten Quartal deutlich geschmälert. Details des Zahlenwerks und eine signalisierte Erholung am Chipmarkt wogen dies jedoch auf. Zeitweise klar im Plus, schlossen die Samsung-Aktien unverändert./tih/zb