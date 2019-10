Der gestrige Tag hat den Bullen bei der Bayer Aktie gezeigt, was charttechnisch auf sie zukommt. Im Kursverlauf warten oberhalb des gestrigen Tageshochs starke Widerstandsmarken, die sich über eine breite Zone erstrecken. Und so ist es nicht besonders überraschend, dass Bayers Aktienkurs den Handel am gestrigen Mittwoch erst einmal spürbar unter Tageshoch beendet hat. In der Spitze erreichte der DAX-Titel 67,85 Euro, der Schlusskurs ...