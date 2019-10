Trendwende im EUR/USD auch nach Rücksetzer noch intakt

Die Märkte tun, was sie sollen. Wie vorgestern hier an dieser Stelle beschrieben, sind die Anleger vor dem wichtigen Ereignis des gestrigen Zinsentscheides der US-Notenbank (19:00 Uhr MEZ) in eine abwartende Haltung übergegangen. Die Aktienindizes wurden dadurch in eine enge Konsolidierung geschickt.

EUR/USD arbeitet an seiner Trendwende

„Ausschlaggebend für die weitere Kursentwicklung wird die heutige Zinsentscheidung der US-Notenbank sein“, hieß es vorgestern auch dazu. Und das gilt auch für den EUR/USD. Der Wechselkurs arbeitet weiter an einer kurzfristigen Trendwende. Nach den dynamischen Kursgewinnen, mit der die mögliche Trendwende eingeleitet wurde (siehe auch Börse-Intern vom 17. Oktober), kam es inzwischen zu einem leichten Rücksetzer. Mit diesem wurden fast genau 38,20 % der Kursgewinne seit Anfang Oktober abgegeben (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart). Und seitdem legt der Kurs wieder zu.