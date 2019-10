FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Donnerstag auf seinem hohen Niveau behauptet: In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,09 Prozent auf 12 921,71 Punkte zu. Damit trotzte er zurückhaltenden Aussagen der US-Notenbank Fed und steuert auf einen satten Monatsgewinn von fast vier Prozent zu. Der MDax für mittelgroße Werte legte am Donnerstagmorgen um 0,03 Prozent auf 26 401,09 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat prozentual unverändert bei 3620,20 Zählern auf der Stelle.

Die US-Währungshüter hatten am Mittwochabend zwar wie schon erwartet zum dritten Mal in Folge die Zinsen gesenkt. Sie sendeten aber klare Signale für eine Pause der geldpolitischen Lockerung. "Wir glauben, dass die Geldpolitik gut aufgestellt ist", sagte Notenbankpräsident Jerome Powell nach Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse. Allerdings setzt er dabei voraus, dass es keine unerwartete und drastische Veränderung der konjunkturellen Entwicklung geben dürfe./gl/jha/