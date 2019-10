Der Deutsche Aktienindex hat sich von seinem kurzzeitigen Schwächeanfall gestern Nachmittag schnell wieder erholt. Die Ampeln bleiben damit aus charttechnischer Sicht auf grün. 13.391 Punkte nach oben sind möglich, sofern der DAX sich über 12.804 Punkten hält. Die Dynamik an der Wall Street nach der Fed-Sitzung könnte sich im Tagesverlauf auch auf die Frankfurter Börse übertragen.

Das wichtigste war, dass die amerikanische Notenbank gestern Abend Besonnenheit ausgestrahlt hat. Sie möchte lediglich verhindern, dass die aktuelle Unsicherheit in der Industrie auf den vor dem Weihnachtsgeschäft so wichtigen Konsumsektor abfärbt. Daher wäre ein Aktionismus, wie von US-Präsident Trump zeitweise von der Fed gefordert, das völlig falsche Signal an die Märkte gewesen.