Der Modekonzern Tom Tailor bekommt einen neuen Konsortialkredit mit einer Laufzeit von knapp drei Jahren. Die entsprechenden Verträge seien unterzeichnet worden, meldet das Unternehmen. „ Über das ursprünglich angedachte Volumen hinaus wurde eine weitere Kreditlinie in Höhe von 10 Millionen Euro in die Vereinbarung mit einbezogen, so dass sich das Gesamtvolumen des Konsortialkreditvertrages auf 375 Millionen Euro beläuft”, ...