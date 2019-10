Kann die Facebook-Aktie nach den hervorragenden Zahlen auf 210$ zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Mit einem Umsatzplus von 29 Prozent und einer Gewinnsteigerung von 19 Prozent im dritten Quartal übertraf der Facebook-Konzern die Erwartungen der Experten bei weitem. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen legte der Kurs der Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027) nachbörslich um fünf Prozent auf 198 USD zu. Da auch die Zukunftsperspektiven als positiv eingeschätzt werden, empfehlen führende Analysehäuser die Facebook-Aktie mit Kurszielen von bis zu 255 USD (J.P.Morgan) zum Kauf.

Anleger, die der Facebook-Aktie, die sich in den vergangenen Wochen etwas schwächer als der Gesamtmarkt entwickelt hatte, in den nächsten Wochen zumindest Fortsetzung der Rally auf bis zu 215 USD zutrauen, könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.