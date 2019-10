Wirecard schlägt den DAX

An den richtig volatilen Tagen der letzten Handelswochen waren einige darunter, in denen bei privaten Anlegern Wirecard zwei Drittel des gesamten Marktes bei Einzelaktien ausmachte. Mehr noch – man kam fast an das ran, was im DAX ablief. Die anderen 29 DAX-Titel hat man ohnehin geschlagen. Seit einigen Tagen ist große Ruhe bei Wirecard und der Handel fokussiert sich wieder auf den großen Index, der in Sachen Sentiment am Mittwoch am absolut oberen Rand – Bullenrand – anklopfte. Wir glauben – die Jahresendrally ist bei knapp 13.000 so gut wie durch. Trotzdem kann der DAX jetzt Spaß machen und das sogar 24h lang. Denn – es gibt einen Neuling: Spectrum, der neue europäische Handelsplatz für Privatanleger in Strukturierten Produkten, hat heute erste Erfolge bei seinen Handelsumsätzen gemeldet. Nach nur drei Wochen liegt das Handelsvolumen auf der Plattform bereits bei über 1,7 Millionen gehandelten „turbo24“-Produkten bei einer wöchentlichen Zuwachsrate von über 50 Prozent. Spectrum hatte seine neue 24/5-Handelsplattform Mitte August gestartet und bietet Brokern und deren Retail-Kunden den Handel in 400 „turbo24“-Produkten auf Indizes, Währungen und Rohstoffe an. Mit dem 24/5-Marktzugang für Privatanleger in Europa stellt Spectrum einen völlig neuen Handelsservice für Strukturierte Produkte zur Verfügung.

Nicky Maan, CEO von Spectrum, sagt: „Unser Hauptziel ist es, Brokern und deren Retail-Kunden von den Vorzügen einer modernen Plattform, robuster Technologie, einer schlanken Produktpalette, auf Privatanleger fokussierte Services sowie unserem einzigartigen 24-Stunden-Handel zu überzeugen. Wir freuen uns sehr, dass Privatanleger nun Zugang zu Spectrum haben und wir aktiven Handel auf der Plattform sehen. Durch die hohe Liquidität auf der Plattform gewährleistet Spectrum von Beginn an attraktive An- und Verkaufspreise.“

Erste Erfolge sieht Spectrum auch bei den Handelszeiten rund um die Uhr. Bereits über 30 Prozent der Geschäfte wurden in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 09:00 Uhr morgens und damit außerhalb der europäischen Börsen-Kernhandelszeiten getätigt. Eine klare Bestätigung dafür, dass die von Spectrum angebotenen Handelszeiten und die damit einhergehende Flexibilität, von den Marktteilnehmern angenommen werden.

Einer der großen Vorteile der neuen Retail-Handelsplattform ist der von Spectrum gewählte europäische Ansatz, mit dem die von der BaFin als MTF (Multilateral Trading Facility) autorisierte Spectrum Liquidität in den angebotenen Produkten auf einer Plattform bündelt.

Die hohe Liquidität erstreckt sich über die gesamte Produktpalette, was Spectrum auch auf die bewusst gewählte Strategie eines schlanken Produktangebots zurückführt. 78 Prozent des Handelsumsatzes entfällt auf Index-Produkte. Am häufigsten gehandelt wurden der turbo24 auf den Dow Jones gefolgt vom turbo24 auf den DAX.

Spectrum wurde entwickelt, um insbesondere Privatkunden einen einfachen und effizienten Zugang zum Handel in Strukturierten Produkten anzubieten und hält ein transparentes Orderbuch mit öffentlichen Pre- und Post-Trade-Informationen bereit. Darüber hinaus bietet Spectrum seinen Kunden kosteneffizientes und bilaterales Settlement an. Für Online-Broker verspricht das Unternehmen einen einfachen Marktzugang und niedrige Kosten.