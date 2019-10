Amazon, Berkshire, Nike – alle in einem Korb

Während in dem klassischen BCDI Index, zehn europäische Aktien enthalten sind, wurde von dem Anbieter, boerse.de, ein weiterer Index mit zehn amerikanischen Aktien aufgelegt: der BCDI USA. Er versteht sich als Index-Alternative für die etablierten amerikanischen Indizes wie Dow Jones oder S&P 500. Vontobel bietet mit der WKN VE3BAC ein Zertifikat auf den neuen Index.

Der boerse.de-Aktienbrief vergibt an die 100 nach den Kennzahlen der Performance-Analyse langfristig erfolgreichsten und sichersten Aktien der Welt den Status Champion. Für das BCDI-USA-Zertifikat wurden aus diesen 100 Champions zehn Top-Champions aus den Vereinigten Staaten ausgewählt. Der Index BCDI USA bildet die Entwicklung dieser zehn US-Top-Champions ab und lässt sich mit dem BCDI-USA-Zertifikat komfortabel, transparent und kostengünstig handeln. Der BCDI USA zeichnet sich in der Rückrechnung durch eine hohe Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittliche Rückgänge in den Korrekturphasen der Börsen und überdurchschnittliche Gewinne aus.