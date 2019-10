Friedrich Merz ist politisch das, was man in anderen Szenen als Gruftie bezeichnen würde. Ein Wesen aus einer anderen Zeit, als man zu Ehren des Allerhöchsten riesige Kathedralen in den Himmel wachsen ließ, bevor mit der Renaissance, der Wiedergeburt, ein fundamentaler Umbruch den Weg in die Zukunft eröffnet wurde. Friedrich Merz, dieses 1955 geborene Wesen

Der Beitrag Von Wahrnehmungen und Wahrnehmungsverlust. Die CDU in der Selbstzerstörung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Tomas Spahn.