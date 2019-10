Die positive Nachricht vorweg: Die E.On Aktie notiert im Plus und gewinnt aktuell 1,76 Prozent an Wert auf 9,066 Euro. Nun die schlechte Nachricht: Im Tagesverlauf stand der DAX-Wert bereits bei 9,14 Euro, prallte aber an der hier liegenden charttechnischen Hürde nach unten ab. Das Hindernis ist alles andere als unbedeutend und rekrutiert sich aus dem jüngsten Erholungshoch vom 20. September bei 9,145 Euro. Ein Sprung der E.On Aktie ...