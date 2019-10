Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ein starkes US-Geschäft und ein guter Lauf bei der Tiernahrung haben dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) weiteres Wachstum beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr