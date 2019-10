Kosten steigen, Gewinne sinken: Amazon-Aktionäre sollten gerade deshalb jubeln!

[WKN: 906866] ist der hat kürzlich Quartalszahlen vorgelegt und die Aktie rauschte zunächst um sieben Prozent in die Tiefe, bevor sie ihre Tagesverluste wieder aufholen konnte. Anders alsodernotiert Amazon deutlich unter seinen früher erreichten Höchstständen und das wird unisono mit der Entwicklung des Geschäftszahlen begründet. Der Gewinn sinkt, die Kosten steigen rapide an und die Konkurrenz habe "endlich" ihre Lethargie überwunden und beginne, sich Amazon zu wehren.Alles gute und richtige Argumente - nur ziehen Anleger die falschen Schlüsse daraus. Und das könnte sie am Ende richtig Geld kosten...