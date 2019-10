Zwei Analystenhäuser haben in aktuellen Studien ihre jeweiligen Kursziele für die Airbus Aktie gesenkt. So behalten die Analysten von Goldman Sachs den Anteilschein des Flugzeugbauers zwar weiter auf ihrer „Conviction Buy List”, senken aber das Kursziel von 161 Euro auf 158 Euro. Zum Vergleich: Im Handel am Donnerstag notiert der Aktienkurs des deutsch-französischen Unternehmens bei 129,02 Euro mit 0,68 Prozent im Minus. Mit der ...