BOSTON (dpa-AFX) - Die Zuversicht der Anleger hat einer Studie zufolge im Oktober wieder etwas abgenommen. Das von der State Street Bank ermittelte weltweite Anlegervertrauen - abgebildet im Investor Confidence Index (ICI) - sank im Vergleich zum September um 0,9 Punkte auf 79,2 Punkte. Im September waren die Anleger noch etwas optimistischer gewesen.

Grund für die jüngst eingetrübte Stimmung sei der Rückgang des Anlegervertrauens in Nordamerika und in Asien, während die Investoren in Europa erneut deutlich zuversichtlicher gewesen seien. "Trotz neuer Höchststände an der Börse ist das Vertrauen der US-Investoren im Oktober weiter gesunken", sagte Marvin Loh, Senior Makrostratege bei State Street Global Markets. Und unbenommen einer entgegenkommenderen US-Notenbank schienen sich die gestiegenen geopolitischen Risiken in Verbindung mit den bisher hohen Aktienbewertungen in den USA im Moment negativ auf die Stimmung der Anleger auszuwirken.