FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Mittag um 0,29 Prozent auf 171,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank um 0,05 Prozentpunkte auf minus 0,40 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten der Eurozone gaben die Renditen deutlich nach.

Die Schwäche an den Aktienmärkten stützte die Festverzinslichen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Verhandlungskreisen im Handelsstreit erfuhr, bezweifelt China, dass unter US-Präsident Donald Trump eine langfristige Einigung mit den USA zu erzielen sei. Zudem hat sich in Chinas Industrie die Stimmung bei den großen und staatlichen Konzernen wegen der anhaltenden Unsicherheiten infolge des Handelskriegs mit den USA überraschend eingetrübt. Der Indikator sank auf denn tiefsten Wert seit Februar.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone spielten am Markt keine große Rolle. So ist die Wirtschaft im Währungsraum im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Allerdings fiel die Jahresinflationsrate im Oktober auf 0,7 Prozent zurück. Zuletzt hatte sie im November 20016 niedriger gelegen.

In den USA steht unter anderem das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE auf dem Programm. Die Fed hatte am Mittwochabend ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr verringert und zugleich eine Pause von ihrem Senkungskurs signalisiert./jsl/bgf/fba