Ölpreise drehen in die Verlustzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Nachdem sie im frühen Handel noch zulegen konnten, drehten sie am Vormittag in die Verlustzone. Am Markt wurde auf jüngste Zweifel am Erfolg der Handelsgespräche zwischen den USA und China verwiesen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 60,34 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 70 Cent auf 54,36 Dollar.