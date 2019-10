Delivery Hero hebt die Prognose für das laufende Jahr an. Erwartete der Essens-Lieferdienst bisher einen Umsatz am oberen Ende der Spanne von 1,3 Milliarden Euro bis 1,4 Milliarden Euro, so werden nun 1,44 Milliarden Euro bis 1,48 Milliarden Euro angepeilt. Das Unternehmen begründet dies mit einer besser als erwarteten Entwicklung im dritten Quartal 2019. Zudem erwartet das Unternehmen für das laufende vierte Quartal 2019 ein ...