Heute vor elf Jahren veröffentlichte Satoshi Nakamoto das Bitcoin White Paper. Seitdem hat sich der Bitcoin von einer Digitalwährung für Computer-Nerds zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Ein kurzer Rückblick:

Am 31. Oktober 2008 veröffentlichte ein unbekannter Softwareentwickler unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto das Whitepaper Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Das Datum gilt in der Krypto-Community als Geburtsstunde des Bitcoins. Das Besondere an der beschriebenen Kryptowährung war, dass sie ohne zentrale Kontrollinstanz auskommen sollte. Weiterhin wurde eine Lösung für das Double-Spend-Problem – das Problem das digitales Geld kopiert und doppelt ausgegeben werden kann – gefunden.