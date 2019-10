NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen wird am Donnerstag wegen eines Dämpfers im Handelsstreit mit einem etwas schwächeren Start gerechnet. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start 0,1 Prozent tiefer auf 27 098 Punkte. Der Leitindex dürfte so zum Monatsende etwas von seinem am Vortag erreichten Hoch seit September zurückkommen. Im Oktober kommt er bislang auf ein Plus von etwa ein Prozent.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Verhandlungskreisen erfuhr, bezweifelt China, dass unter dem US-Präsidenten Donald Trump eine langfristige Einigung zu erzielen sei. Anleger wurden davon ein Stück weit entmutigt, nachdem zuletzt die Aussicht auf ein erstes Teilabkommen gestützt hatte. Laut Manfred Bucher von der BayernLB "haben die Aktienmärkte schon viel Positives vorweg genommen". Der Aktienstratege befürchtet deshalb in den kommenden Monaten Korrekturen, zum Beispiel bei Rückschlägen im Zollstreit.