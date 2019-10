Der Philadelphia Gold/Silver Index reagierte auf die Fed-Leitzinsentscheidung zunächst mit leichten Kursgewinnen und „bastelt“ somit weiter an seiner überaus interessanten Chartkonstellation.

Nachdem der Fed-Termin überstanden ist und die Fakten auf den Tisch liegen, dürfte der Gold-Silbersektor dennoch nicht zur Ruhe kommen, denn in den nächsten Handelstagen tritt die Quartalsberichtssaison der Unternehmen aus diesem Sektor in die heiße Phase ein. Mit weiteren Impulsen ist also zu rechnen.

Kommen wir zur aktuellen Chartkonstellation im Philadelphia Gold/Silver Index, deren Betrachtung für sich genommen bereits raumfüllend wäre…

Zuletzt diskutierten wir an dieser Stelle eine potentielle S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation und damit eine potentielle obere Trendwendeformation. Deren Schatten liegt noch immer über dem Chart, wenn man so will, denn dieses Szenario ist noch nicht ganz vom Tisch, auch wenn sich aktuell ein anderes abzeichnet…

Die potentielle SKS-Formation „transformierte“ sich zuletzt zusehends in eine potentielle Bull-Keil-Formation und das wiederum eröffnet eine ganz andere – eine deutlich bullischere -Lesart des Charts. Doch um diese Formation zu vervollständigen, müssen noch einige Voraussetzungen erfüllt werden. Die erste wurde bereits erfüllt, denn der Philadelphia Gold/Silver Index ist über die obere Begrenzung des potentiellen Keils ausgebrochen. Nun muss dieser Ausbruch noch Fahrt aufnehmen und wichtige Widerstände aushebeln, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Insbesondere gilt es, den Widerstand bei 98 Punkten aufzubrechen. Allerdings würde nur die Ausbildung neuer Hochs das Chartbild final klären. Bis dahin bleibt vieles Interpretationssache. Rücksetzer spielen sich nun idealerweise oberhalb von 90 Punkten ab. In jedem Fall ist die Ausbildung neuer Bewegungstiefs unterhalb von 86 Punkten zu vermeiden. Geht der Index dennoch darunter, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Kurzum: Passend zur aktuellen Gemengelage hat sich im Philadelphia Gold/Silver Index eine überaus spannende Chartkonstellation ausgebildet. Diese muss sich erst noch klären. Die aktuell relevanten Marken liegen unserer Meinung nach bei 98 Punkten, die unbedingt überwunden werden müssen und bei 86 Punkten, die unter allen Umständen verteidigt werden müssen.