Seit Anfang September war eine Aufwärtsbewegung bei Weizen zu beobachten. Was als technische Reaktion auf die vorherige Korrektur begann, wurde im weiteren Verlauf mehr und mehr von fundamentalen Faktoren flankiert und gestützt.

Von Anfang September bis Mitte Oktober legte Weizen um gut 20 Prozent zu. Das Chartbild hellte sich zwischenzeitlich deutlich auf, doch als es aus charttechnischer Sicht darauf ankam, noch einen wichtigen Schritt zu machen und den zentralen Widerstand auszuhebeln, setzten Gewinnmitnahmen ein. Weizen ging schlichtweg die Puste aus. Angesichts der vorherigen Rally sicherlich keine allzu überraschende Entwicklung. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob es mit der „Herrlichkeit“ der Aufwärtsbewegung bereits vorbei ist oder ob sich Weizen nach der Konsolidierung weiteres Aufwärtspotential erschließen kann.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt unter anderem der WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) vom 10. Oktober im Fokus. Die Veränderungen im Vergleich zum September-Bulletin waren nur leicht. So hob das USDA beispielsweise seine Prognosen für das Erntejahr 2019 / 2020 in Bezug auf die globalen Lagerendbestände von 286,5 Mio. Tonnen auf nun 287,80 Mio. Tonnen an. Unterm Strich sieht die USDA einen Bestandsaufbau im Erntejahr 2019 / 2020 in Höhe von etwa 10 Mio. Tonnen, was für einen unterm Strich gut versorgten Markt spricht. Ähnlich sieht es der aktuelle Report des International Grains Councils vom 24.10. Das IGC erwartet infolge reduzierter Produktionserwartungen „nur“ noch einen Überschuss in Höhe von 6 Mio. Tonnen; nach einem Überschuss von zuvor 7 Mio. Tonnen im September-Bulletin.

Kurzum: Unter fundamentalen Aspekten scheint der Weizenpreis (noch) gedeckelt zu sein. Doch Wetterunbilden könnten jederzeit zu Veränderungen führen. Aktuell wird beispielsweise über die Auswirkungen der Trockenheit auf die Australische Weizenernte diskutiert bzw. spekuliert. Aus charttechnischer Sicht würde sich das Bild mit einem dynamischen Ausbruch über die Zone 540 US-Cents aufhellen. Hier liegt allerdings ein massiver Widerstand, dem auch der jüngste Aufwärtsimpuls Tribut zollen musste. Rücksetzer spielen sich idealerweise oberhalb von 500 US-Cents ab. Sollte es hingegen unter die 480 US-Cents und damit unter die 200-Tage-Linie gehen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.