Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.10.2019

Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 31.10.2019 2,22 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,20 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 0,90% unter dem Inventarwert vom 31.10.2019. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und evtl. anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.



Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 31. Oktober 2019 sind (geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse):





GK Software SE,



freenet AG,



Audi AG,



Allerthal-Werke AG,



Weleda AG PS,



Horus AG,



Mobotix AG,



AG f. Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur,



Lotto24 AG,



K+S AG.





SAP und GK Software veröffentlichten im Oktober, dass sie ihre Partnerschaft vertiefen und gemeinsam Lösungen entwickeln wollen, die auf die SAP Customer Experience Strategie abgestimmt sind. GK-Gründer Rainer Gläß hat zudem SAP ihren GK-Anteil von 4,95% abgekauft, die gleichzeitig auf das geltende Vorkaufsrecht auf die Gründeraktien verzichtet.





Die Scherzer & Co. AG mahnte Mitte Oktober in einem offenen Brief den Vorstand und Aufsichtsrat der Lotto24 AG an, über die Zusammenarbeit mit der ZEAL Network SE auf Basis eines Co-Operation & Brokerage Agreements umfassend zu informieren.





Die Übernahme der UPC Schweiz durch Sunrise scheint gescheitert zu sein. Die öffentliche ablehnende Haltung des Großaktionärs freenet und weiterer wesentlicher Teile des Aktionariats veranlasste das Management der Sunrise zur kurzfristigen Absage der Hauptversammlung, die über die Finanzierung der Transaktion beschließen sollte.