NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neuer Dämpfer im Handelsstreit hat die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag wieder vorsichtig gestimmt. Zudem fielen wichtige Konjunkturdaten schwächer als erwartet aus. Der Dow Jones Industrial gab seine Vortagesgewinne komplett ab, die er nach der Zinssenkung der US-Notenbank eingeheimst hatte. Im frühen Handel verlor der Wall-Street-Index 0,64 Prozent auf 27 017,40 Punkte. Im Monat Oktober hat er damit bislang um 0,4 Prozent zugelegt.

Der marktbreite S&P 500 gab nach einem Rekordhoch am Vortag nun um 0,43 Prozent auf 3033,67 Punkte nach. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 sank um 0,11 Prozent auf 8073,95 Punkte. Er war am Montag ebenfalls auf ein Rekordhoch gestiegen.