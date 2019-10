Über mangelnde Bewegung können sich MorphoSys-Aktionäre derzeit nicht beklagen. Es geht in wilden Schüben in schneller Fahrt auf und ab. Mitte Oktober überwand die Aktie ihre 50-Tagelinie, scheiterte aber kurz danach am mittelfristigen Abwärtstrend seit dem Hoch vom 21. August. Der anschließende Abverkauf stoppte auch am EMA50 nicht, sondern endete erst am 29. Oktober auf dem Tief von 88,10 Euro.

Weiterlesen