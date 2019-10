PayPal: Wie Phönix aus der Asche!

Die PayPal-Aktie vollzieht im Oktober wilde Kurssprünge. Sah es zur Monatsmitte noch so aus, als könne die 50-Tagelinie in Kürze überwunden werden, folgte anschließend ein steiler Abverkauf, der den Kurs im Tief bis auf 94,77 US-Dollar zurückführte. Die Bären hatten ihre Rechnung aber ohne die Quartalszahlen gemacht. Diese fielen so überzeugend aus, dass die Aktie am 24. Oktober mit einem ... Weiterlesen