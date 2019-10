VST Building Technologies kündigt am Donnerstag eine Kapitalerhöhung an. „Dabei werden bis zu 252.000 neue Aktien ausgegeben und das Grundkapital wird von derzeit 510.000 Euro um bis zu 252.000 Euro auf bis zu 762.000 Euro erhöht”, so das Unternehmen. Die neuen Aktien sollen bei institutionellen Investoren platziert werden. Hierzu hat die Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Die Platzierung soll vom 11. ...