Fed senkt den Zins erneut – und in 2020 geht der Feldzug gegen den Zins weiter

Auf seiner heutigen Sitzung hat der Offenmarktausschuss der US-Zentralbank (Fed) beschlossen, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte zu senken. Das neue offizielle Zinsband liegt nun bei 1,50–1,75 Prozent.

Die Zinssenkung – die dritte in Folge – war im Vorfeld allseits erwartet worden. So gesehen gab es heute keine Überraschung. Was aber waren die Gründe für die neuerliche Absenkung der Kreditkosten?

