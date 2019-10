NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neuer Dämpfer im Handelsstreit hat die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag wieder vorsichtig gestimmt. Zudem fielen wichtige Konjunkturdaten schwächer als erwartet aus. Der Dow Jones Industrial gab seine dank der Leitzinssenkung eingeheimst Vortagesgewinne rasch wieder ab und sank zuletzt auch wieder unter 26 000 Punkte.

Rund eineinhalb Stunden vor Handelsschluss büßte der Wall-Street-Index 0,85 Prozent auf 26 956,68 Punkte. Im Monat Oktober hat er damit nur 0,2 Prozent zugelegt. Der marktbreite S&P 500 gab nach einem Rekordhoch am Mittwoch nun um 0,66 Prozent auf 3026,63 Punkte nach. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 verlor 0,30 Prozent auf 8058,55 Punkte. Er war am Montag ebenfalls auf ein Rekordhoch gestiegen.