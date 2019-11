Varta und Wirecard – Volltreffer

Timing und Stimmungsindikatoren bleiben unser bestes Handwerkszeug am Aktienmarkt. Am Mittwoch setzten wir bei Wirecard und Varta jeweils ein Turbo-Zertifikat ein. Bei Wirecard war es ein Bull bei 112 Euro, wozu wir am Donnerstag bei 115 die passende Mail mit Take-Profit raus schickten. Bei Varta waren wir ebenfalls mutig und hatten bei 107 einen Bear empfohlen. Hier kam bei 100 die Ansage mindestens 50 Prozent der Gewinne mitzunehmen. Aber sehen Sie selbst wie unsere Produktideen im Börsendienst aussehen. Hier können Sie sich anmelden und uns 14 Tage testen.

Varta klettert heute auf 107 Euro. Die Aktie notierte 2017-2018 meist zwischen 20 und 30 Euro und kennt seitdem nur den Weg nach oben. Die Story ist grundsätzlich intakt, jedoch ist die Aktie nun wirklich hoch bewertet. Das KGV liegt über 50. Wir erwarten daher eine Korrektur auf mindestens 90 Euro in den kommenden Monaten. Umsetzen können Sie dies mit dem Turbo-Bear DF6U3A und einem 3er Hebel.

Wirecard er wacht aus dem Herbstschlaf. Die Aktie bröckelt und notiert im Tief bei 111 Euro. Grund könnte ein Gerücht auf Twitter sein, wonach Markus Braun seine Teilnahme an einem namhaft besetzten Fintech-Kongress in Singapur abgesagt haben soll. Der bekannte Shortseller - und wie manche sagen Betrüger ;- ) – verbreitet, er habe Informationen in Singapur könnten bei Braun die Handschellen klicken. Sie sehen, alles wie immer bei Wirecard … Fraser Perring