Cartier Resources sammelt knapp 3 Mio. Dollar bei Investoren ein!

Cartier Resources will 3 Mio. Dollar in die weitere Exploration des Chimo Mine-Goldprojekts investieren. Nun konnte man eine entsprechende Privatplatzierung von neuen Aktien abschließen. DIe nächsten „big news“ stehen zudem vor der Tür, denn eine erste Ressourcenschätzung soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Cartier Resources (0,16 CAD | 0,09 Euro; CA1467721082) konnte die im Oktober angekündigte Privatplatzierung von Aktien erfolgreich abschließen. Wie das Unternehmen mitteilte, sammelte man insgesamt 2.943.487 kanadische Dollar (CAD) bei Investoren ein. Dazu wurden 11,4 Mio. sogenannte Flow-Through-Aktien zum Preis von 0,21 CAD platziert. Außerdem kauften Anleger 1,94 Mio. weitere Flow-Through-Aktien zum Preis von 0,28 CAD, die allerdings den steuerlich geförderten Status „Charity“ (gemeinnützig) besitzen. Die Platzierung wurde mit Hilfe von Desjardins Securities umgesetzt. Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, wie es die kanadischen Börsenregeln üblicherweise vorsehen.

Ressourcenschätzung in Arbeit

Mit den frisch eingeworbenen Mitteln steht Cartier Resources nun finanziell auf stabilen Beinen. Insgesamt 8,1 Mio. CAD hat man nun in der Kasse, um die weitere Exploration des Chimo Mine-Goldprojekts in Val-d’Or (Quebec) voranzutreiben. Einst wurden hier 379.012 Unzen Gold bis zum Ende der 1990er Jahre gefördert, bevor das Bergwerk aufgrund des damals niedrigen Goldpreises von unter 300 Dollar je Unze geschlossen wurde. Cartier ist hier bereits seit dem Jahr 2013 aktiv und hat seit Mitte 2017 genau 109 Diamant-Bohrlöcher (49.251 Meter) niedergebracht. Die Analysten von EBL Consultants schätzen, dass hier noch 750.000 bis 1 Mio. Unzen Gold liegen könnten (mehr hier). Aktuell arbeitet Cartier an einer Ressourcenschätzung, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Insofern dürfte der Markt mit Spannung erwarten, wie groß die erste Ressoure wird. Daneben hat sich bisher Cartier nicht dazu geäußert, welche Großaktionäre bei der Privatplatzierung mitgezogen hatten. Agnico Eagle hält bisher 17 Prozent der Anteile und gilt als möglicher Käufer des Chimo-Projekts.