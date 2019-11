Für die Leoni Aktie ist die aktuelle charttechnische Lage bedrohlich. Nach der jüngsten Erholungsrallye von 8,075 Euro auf 13,96 Euro kam es zu einer Konsolidierung, die am 8. Oktober bei 10,61 Euro stoppte. In der anschließenden Aufwärtsbewegung kam der Aktienkurs von Leoni mit einem Verlaufshoch bei 12,554 Euro am 22. Oktober schon gar nicht mehr an das Erholungshoch heran. Es folgten erneute Kursverluste, die den Anteilschein ...