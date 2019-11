Brent Crude Öl wieder unter 60 USD

Ein Blick auf den Kursverlauf seit April dieses Jahres offenbart einen Abwärtstrend, der die Notierungen des Schmierstoffs im Zeitraum bis heute in der Spitze um über 26 Prozent abwärts drückte. Erst im Bereich des mittelfristigen Aufwärtstrends sowie der Kursmarke von 55,88 US-Dollar konnte der Abwärtstrend temporär unterbrochen werden und führte in eine Seitwärtskonsolidierung hinein. Aktuell steht ein untergeordneter Aufwärtstrend wegen der schwachen konjunkturellen Verfassung der Weltwirtschaft sowie gestiegenen Rohöllagerbeständen auf dem Prüfstand, ein Herausrutschen der Rohölpreise würde schnell wieder Verkäufer auf dem Plan anrufen und zu empfindlichen Abgaben führen können. Trotz der Intervention zahlreicher Notenbanken und einer steigenden Liquidität dürfte sich eine positive Tendenz für die Wirtschaft erst sehr viel später einstellen, kurzfristig wären durchaus Handelsansätze auf der Unterseite möglich.

Ein deutlich früherer Kälteeinbruch könnte den Rohölpreis stützen. Technisch allerdings befindet sich der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude auf Gratwanderung im aktuellen Aufwärtstrend, ein Herausrutschen dessen unter das Niveau von 59,50 US-Dollar könnte noch einmal Verkäufer mobilisieren und Abgaben an die letzten Tiefs von 55,88 US-Dollar etablieren. Ein derartiges Szenario würde dich in der übergeordneten Seitwärtsphase durchaus für ein kurzfristiges Short-Engagement beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE10TU anbieten. Auf der Oberseite begrenzt der Mehrfachwiderstand zwischen 60,64 und 62 US-Dollar ein potenzielles Kaufsignal. Erst oberhalb dieses Preisniveaus dürfte der Rohstoff wieder merklich zulegen können und sich in den Bereich von 63,72 US-Dollar verteuern. Solange die übergeordnete Seitwärtsbewegung seit Anfang August aber anhält, lohnt ein Engagement lediglich auf sehr kurzfristiger Basis.