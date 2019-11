flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Freitag mehrheitlich mit Zugewinnen. Der japanische Nikkei225 hingegen litt mit einem Minus von 0,33 Prozent unter Agabedruck und schloss bei 22.850,77 Punkten. Die US-Futures notierten eine halbe Stunde nach der europäischen Börseneröffnung durchweg mit leichten Kursgewinnen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.912,09 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag mit einem Minus von 0,34 Prozent bei 12.866,79 Punkten aus dem Xetra-Handel. Um die langfristigen Chartmarken herauszuarbeiten, soll an dieser Stelle nochmals auf den Mehrjahreschart geblickt werden. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,2 Punkten, wären die nächsten möglicherweise langfristig relevanten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei 13.219 und 13.597 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.814/12.330 und 11.938 Punkten in Betracht. Die bis dato offenstehende Mini-Kurslücke vom 23. Oktober auf den 24. Oktober von 12.819,22 bis 12.820,67 Punkten wurde am Donnerstag geschlossen.





flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...