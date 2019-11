Der US Dollar als wichtigster Stützungsfaktor?

Aus Basis von erhöhten Risiken stieg der Goldpreis zuletzt auf ein Jahreshoch bei 1.556 USD je Feinunze. Seitdem befindet er sich in einer Korrektur und hat Schwierigkeiten damit, den Trend wieder aufzunehmen. Ein schwächerer US Dollar verhindert allerdings auch den weiteren Einbruch. Der Unsicherheitsfaktor Brexit dürfte nun vorerst in den Hintergrund rücken, der Handelsstreit scheint noch nicht gelöst und dürfte ebenso wahrscheinlich zur gewissen Stabilität beitragen.

Die FED hat im Rahmen des letzten Meetings die Zinsen ein drittes Mal gesenkt und zu verstehen gegeben, dass man weiter Maßnahmen einleiten würde, sollte es notwendig sein. Gleichzeitig signalisierte man jedoch auch, dass ein Ende der Zinssenkungen nicht ausgeschlossen werden sollte. Damit dürfte der Lockerungszyklus vorerst eingepreist sein. Der Fokus richtet sich zumindest mittelfristig auf die beiden oben genannten Faktoren US Dollar und Handelsstreit. Das Handelsstreit-Risiko ist zwar nicht vom Tisch, jedoch scheint es aktuell etwas geringer auszufallen. Gleichzeitig könnten sich Konjunkturdaten verbessern und das Rezessionsrisiko ebenfalls geringer ausfallen.

Der US Dollar könnte damit der aktuell wichtigste Stützungsfaktor für den Goldpreis sein. Und dieser gibt im Anschluss an die FED Aussagen nach. Trotz der Tatsache, dass die Notenbank auch ein Ende des Zinssenkungszyklus nicht ausgeschlossen hat. Möglicher Grund für diese Entwicklung könnte die Aufwertung der Gegenwährungen sein auf Basis von positiven Erwartungen. Dennoch, der Aufwärtstrend des US Dollars ist noch intakt. Ein starker Impuls für den Goldpreis könnte erst dann entstehen, wenn der US Dollar diesen Trend beendet und der US Dollar Index eventuell unter 96 Punkte notiert.

