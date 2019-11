Die Ansiedlung von 10.200 Afrikanern und Arabern nach Deutschland in den Jahren 2018 und 2019 durch die International Organization for Migration (IOM) verläuft planmäßig. 154 „Neusiedler” landen zum Beispiel am 18. Oktober auf dem Flughafen Kassel-Calden. Die Reaktionen auf dieses bereits seit 2012 laufende, aber doch nicht sonderlich gut bekannte Programm reichen von Freude bis

Der Beitrag 10.200 „Neusiedler“ aus Afrika und einige unbeantwortete Fragen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gunnar Heinsohn.