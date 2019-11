„Grüne Welt 100“ und „Grüne Welt 50“: Nachhaltige ETF-Vermögensverwaltungen für Berater gestartet

Die Investmentgesellschaften Grüne Welt und Wachstum und Value Finanzportfolioverwaltung bringen zwei ethisch-ökologische Vermögensverwaltungsstrategien für Berater auf den Markt. Beide Strategien setzen auf Indexfonds.Die Investmentgesellschaft Grüne Welt hat gemeinsam mit der Münchner Wachstum und Value Finanzportfolioverwaltung zwei ethisch-ökologische Vermögensverwaltungsstrategien entwickelt, die auf ETFs setzen. Der Vertrieb der "Grüne Welt 100" und "Grüne Welt 50" an Finanzberater ist exklusiv über die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Beratungsgesellschaft Fondsprofis organisiert.Während die Aktienstrategie "Grüne Welt 100" ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio abbildet, fügt die Strategie "Grüne Welt 50" Aktien- und Anleihen-ETFs gleichgewichtig...