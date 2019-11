Das Wort Robo-Advisor setzt sich aus den englischen Wörtern Robt (Roboter) und Advsior (Berater) zusammen. Die meisten Robo-Advisor sind Online-Tools, bei den Anleger Fragen zu ihren persönlichen Anlagezielen (Sicherheit, Rendite und Liquidität) und ihrer Lebenssituation beantworten müssen. Grüne Robo-Advisor fragen darüber hinaus noch die Nachhaltigkeitsziele des Anlegers ab. So können beispielsweise mittels Negativkriterien problematische Investments z. B. in Rüstung und Waffen, Glücksspiel oder Alkoholproduktion ausgeschlossen werden. Anschließend empfiehlt der digitale Finanzberater ein passendes Portfolio, das in den meisten Fällen von Finanzexperten zusammengestellt wurde.

Alexander Weber, Senior Product Manager bei Visualvest, erklärte die nachhaltigen Anlagestrategien ihres grünen Robo-Advisors exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Für die Auswahl der nachhaltigen Fonds haben wir klar definierte Kriterien. So muss beispielsweise Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil der Anlagestrategie sein und der Fonds muss sich zu den Grundsätzen des nachhaltigen Investierens (PRI – Principles for Responsible Investment) bekennen. Der Fonds muss außerdem einen ESG-Quality-Score von mindestens 6 von 10 Punkten aufweisen. Nur die Fonds mit den höchsten ESG-Scores werden berücksichtigt.“ Und weiter „Wir achten bei der Fondsauswahl ebenfalls auf den CO2-Ausstoß. Dieser muss deutlich geringer sein als bei vergleichbaren, nicht nachhaltigen Fonds. Nur die Fonds mit dem geringsten CO2-Ausstoß kommen schließlich in die engere Auswahl. Um diese Kriterien zu überprüfen, greifen wir auf das MSCI ESG Research zurück. MSCI ESG ist ein unabhängiger Anbieter für Nachhaltigkeitsanalysen. Darüber hinaus muss der Fonds zusätzlich auch eine quantitative Prüfung bestehen, bei der unter anderem die Performance, Tracking Error, Fondsgesellschaft, etc. überprüft wird.“

Anleger, die in nachhaltige Fonds investieren, müssen nicht zwangsläufig einen Renditeverlust hinnehmen. Volker Weber, Vorstandsvorsitzender des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG), erklärte gegenüber wallstreet:online: „Rendite hat viel mit der Qualität des Anlageobjektes zu tun. Die in einem Nachhaltigkeitsfonds befindlichen Aktien haben einen zweifachen Qualitätscheck hinter sich. Zum einen werden anhand festgelegter Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Ökologie und Soziales die Nachhaltigkeitsleader identifiziert, bei denen auch in Zukunft wenig Risiko durch z. B. CO2-Besteuerung oder Reputationsrisiken auftreten. Zum anderen werden diese Erkenntnisse mit den finanziellen Perspektiven des Unternehmens kombiniert. Am Ende verbleiben die qualitativ besten und renditestärksten Unternehmen übrig, die sich durch eine sehr gute Gesamtperformance auszeichnen“

Autor: Ferdinand Hammer





Service: Produktauswahl Grüne Kapitalanlagen*

Wir haben für Sie, unsere Leser aus der Anlegerklasse Selbstentscheider, eine Produktauswahl zum Thema Grüne Kapitalanlagen zusammengestellt. Auf den Seiten unserer Partner von FondsDISCOUNT.de finden Sie dazu jeweils detaillierte Produktbesprechungen und Zeichnungsmöglichkeiten auf der nächsten Seite dieses Artikels.

Offene Fonds:

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste

Degroof Petercam-Fonds

Und nicht zuletzt: Die beliebtesten Nachhaltigkeitsfonds

* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie auf die Links oben klicken und sich vielleicht für ein Produkt zum Thema entscheiden, wird uns das vergütet. Es liegt auf der Hand, dass wir dabei auf Produktseiten unseres Partners FondsDISCOUNT.de verlinken - nicht ohne handfesten Grund: FondsDISCOUNT.de, gerade frisch zur „Bank des Jahres“ gekürt, bietet über 22.826 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag an. Hinzu kommen ETFs, Direktinvestments und Robo-Advisor-Lösungen – alle zu preisgünstigen Konditionen. Einfach viele Auswahlmöglichkeiten für Selbstentscheider.