Nabis Holdings Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich darauf konzentriert, in qualitativ hochwertige Cash-Flow generierende und strategische Vermögenswerte in verschiedenen Bereichen des Cannabissektors zu investieren.

Redaktions-Kommentar Cannabisradar.de:

Das Unternehmen berichtete am 28.10, dass sie die Übernahme von 100% der Anteile an Perpetual Healthcare Inc. abgeschlossen hat. Die Übernahme, die bereits am 12. August und 16.Oktober avisiert wurde, beinhaltet Emerald Phoenix, ein lizenziertes medizinischen Marihuana-Unternehmen im Bundesstaat Arizona, und Infusion Edibles, einer beliebten Marke für Snacks und Getränke mit Cannabisinfusionen.

Der Kaufpreis für die Vermögenswerte beläuft sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 15 Mio. USD (19,65 Mio. CAD), der sich aus 7 Mio. USD in bar und einem 8 Mio. USD Darlehen mit einer Laufzeit von 12 Monaten und einer Verzinsung von 5% zusammensetzt.

Der CEO bestätigt unsere Meinung, dass diese Akquisition ein entscheidender Meilenstein für die wachsende Reichweite des Unternehmens auf dem stark lizenzbeschränkten Markt für medizinisches Cannabis in Arizona darstellt.

Diese sowie die letzten veröffentlichten News unterstreichen unsere Einschätzung, dass die fundamental starke Nabis Holding auf Kurs ist und abliefert. Spätestens bei einem Ende der Sektorkonsolidierung sollte der Aktienkurs von Nabis wieder ordentlich durchstarten!

Aktuelle charttechnische Einschätzung:

Wir sehen eine seit zwei Wochen anhaltende Seitwärtskonsolidierung auf tiefem Niveau. Ein Überschreiten der 20 Tage-Linie (0,08 C$) sowie der 50 Tage-Linie (0,12 C$) würde das charttechnische Bild extrem aufhellen.

