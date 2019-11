BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt am Montag wollen Politik und Autobranche über die Zukunft der Schlüsselindustrie beraten. Eine Regierungssprecherin sagte am Freitag in Berlin, es gehe um Maßnahmen, wie der Produktions- und Innovationsstandort Deutschland gestärkt werden könne. Eine wesentliche Rolle spielt der Ausbau der Elektromobilität. Bei dem Treffen soll es konkret darum gehen, wie die Ladeinfrastruktur für E-Autos verbessert werden kann.

An dem Treffen am Montagabend nehmen nach Aussagen der Sprecherin neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrere Bundesminister und Ministerpräsidenten und die Spitzen von Union und SPD teil sowie Chefs der Autohersteller sowie von Gewerkschaften.

Deutlich mehr Elektroautos in den kommenden Jahren sind notwendig, damit die Hersteller strengere Klimavorgaben der EU einhalten können. Die E-Mobilität spielt auch eine wichtige Rolle im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Die Förderung von E-Autos soll verstärkt werden. Zwar sind die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen zuletzt gestiegen, sie liegen aber immer noch auf einem niedrigen Niveau./hoe/DP/fba