NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street wird am Freitag mit einer festeren Eröffnung erwartet. Vorbörslich positive Impulse kamen vom US-Arbeitsmarktbericht. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart 0,43 Prozent höher bei 27 162 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent an. Am Vortag hatte der Dow gut 0,5 Prozent verloren und den Monat Oktober mit einem Plus von rund 0,5 Prozent abgeschlossen.

Die US-Wirtschaft hat im Oktober deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Löhne und Gehälter stiegen etwas schwächer als erwartet. "Das ist ein starker US-Arbeitsmarktbericht", stellte Analyst Thomas Altmann, von QC Partners fest. "Dass die Arbeitslosenquote in der Nähe ihres 50-Jahres-Tiefs stagniert ist ein starkes Zeichen für die Robustheit der US-Wirtschaft. Bisher hat die US-Wirtschaft den anhaltenden Handelskonflikt mit China erstaunlich gut weggesteckt", so Altmann.