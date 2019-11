Akasol veröffentlicht am heutigen Freitag eine Umsatz- und Gewinnwarnung. Grund dafür sind Verzögerungen bei einem Auftrag aus der Elektrobus-Branche. Ein Serienkunde verschiebe Abrufe in das kommende Jahr, teilt der Hersteller von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen mit. Zudem fallen die Abrufzahlen in diesem Jahr bei einem anderen Großkunden geringer als erwartet aus, da dessen Verkaufszahlen unter den Prognosen liegen. ...