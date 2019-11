Quasi als Vorgeschmack auf die kommenden Resultate erinnert Group Ten in seiner aktuellen Meldung zum Abschluss Feldsaison 2019 nochmals an die Ziele und den Umfang des diesjährigen Arbeitsprogramms auf Stillwater West in Montana. Erste konkrete Ergebnisse werden im Monat November erwartet.

Nach Abschluss der diesjährigen Explorationskampagne einschließlich der Auswertung historischer Bohrkerne kündigt sich bei Group Ten Metals (TSX.V: PGE; US-OTC: PGEZF; FSE: 5D32) eine nachrichtenreiche Zeit an. Offenbar glaubt Group Ten bald über ausreichend Daten zu verfügen, um diese im kommenden Jahr in ein Blockmodell für eine erste Ressourcenschätzung einfließen lassen zu können.

Group Ten hat sein erstes Diamantbohrprogramm auf den drei Zielgebieten Boulder, Wild West und Chrome Mountain innerhalb seines Stillwater West Projekts wie geplant abgeschlossen. Das Ziel der Bohrungen war es, bekannte mineralisierte Zonen zu erweitern und gleichzeitig die Grundlage für die Ermittlung einer formalen Mineralressource im kommenden Jahr zu schaffen. Insgesamt stützt sich Group Ten auf Daten von mehr als 28.000 Metern aus früheren Bohrungen sowie auf umfangreiche geophysikalische und geochemische Studien.

Zur diesjährigen Arbeit gehörte auch die Neuinterpretation von fast 12.000 Metern an erhaltenen Bohrkernen vor dem Hintergrund neuer geologischer Modelle aus dem südafrikanischen Platreef-Distrikt. Ausgewählte Intervalle der Bohrkerne, die bei früheren Analysen nur selektiv auf Nickel oder Platinmineralisierung untersucht worden waren, wurden zur vollständigen Untersuchung eingereicht, um diese Bohrlöcher in das sich entwickelnde polymetallische Ressourcenmodell aufzunehmen.

Ebenfalls zum Explorationsprogramm gehörten weitere Bodenproben sowie die exakte Kartierung zur Vorbereitung künftiger Bohrprogramme. Hinzu kamen Untersuchungen der Bodengeochemie. Die Bodenchemie hat sich bereits in der Vergangenheit als ein sehr effektives Explorationsinstrument auf Stillwater West erwiesen, da die breiten mineralisierten Horizonte an der Oberfläche freigelegt wurden.

Michael Rowley, President und CEO, kommentierte: "Wir warten gespannt auf die Ergebnisse aus unseren diesjährigen Bohrungen wie auf die Gesteins- und Bodenproben.“ Rowley bestätigte, dass die Gesellschaft an einem Blockmodell für eine formale Ressource für die drei am weitesten fortgeschrittenen Ziele auf Stillwater arbeitet. Entsprechende Arbeiten würden sich bis ins kommende Jahr 2020 ausdehnen, so Rowley. Darüber hinaus gebe es inzwischen fünf weitere große Ziele, die sich in einem früheren Stadium der Exploration befinden und die man testen wolle.

