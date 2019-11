In ihrer Bloomberg-Kolumne befassen sich die Journalisten Leonid Bershidsky und Tobin Harshaw mit der schwierigen Situation für die Windenergie-Industrie in Deutschland. Sie erklären, warum es zukünftig keine großen Sprünge geben wird und was dies für Investoren bedeutet.

Das Wahlergebnis in Thüringen, wo die AfD am vergangenen Wochenende sehr gut abgeschnitten hatte, habe womöglich auch etwas mit den Windkraftanlagen zu tun vermuten Bershidsky und Harshaw. Die riesigen Windmühlen seien so unbeliebt und ihre Errichtung in Deutschland fast zum Erliegen gekommen, dass die AfD daraus einen kleinen Vorteil ziehen konnte. Allein in Thüringen gibt es circa 40 Bürgerinitiativen gegen Windräder. In diesem Jahr wurden bisher nur sechs Türme errichtet - verglichen mit 51 im Jahr 2017.