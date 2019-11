Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH will bis zu 15 Millionen Euro einer 2015 emittierten und 2021 fälligen Anleihe durch die Gläubiger in eine neue Sechsjahresanleihe tauschen lassen. Diese soll mit 6,5 Prozent pro Jahr verzinst werden - ein Prozentpunkt weniger als die 2015er-Anleihe. „Zudem sollen die Gläubiger einen Zusatzbetrag in Höhe von 17,50 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/2021 sowie die aufgelaufenen ...